Il Milan torna a volare. Gazzetta dello Sport: "Ibra ha frenato più che trascinato"

"Ibra ha frenato più che trascinato", titola La Gazzetta dello Sport sul Milan. Si rialza dopo due sconfitte il Milan e lo fa in casa della Roma, fino a ieri imbattuta internamente, tenendosi a quattro punti dall'Inter capolista e portandosi a otto lunghezze di vantaggio sulla zona fuori dalla Champions. Però per una volta Ibrahimovic ha frenato più che trascinato la squadra: gol sbagliati, poca luce ed un'uscita anticipata per un acciacco. Il Milan ha giocato un ottimo primo tempo, sprecando l'impossibile, è passato in vantaggio su rigore con Kessie, venendo poi raggiunto da Veretout. Ma nella ripresa ci ha pensato Rebic a chiudere i giochi e portare i tre punti ai rossoneri.