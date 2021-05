Il sogno è ora realtà: il Venezia torna in Serie A. La stampa lagunare sulla finale playoff

Si scrive Venezia, si legge Serie A: perché è la formazione lagunare, con Empoli e Salernitana, a centrare la promozione in Serie A.

Certo, a differenza di toscani e campani, promossi direttamente, i veneti hanno dovuto affrontare tutta la lunga corsa dei playoff, ma il risultato finale è quello che conta: dopo 19 anni gli arancioneroverdi tornano in paradiso.

Così il Corriere del Veneto - ed. Venezia e Mestre: "Il Venezia vola in A". Nel dettaglio: "A Come in una favola, è il più veneziano di tutti, Riccardo Bocalon, a far volare il Venezia in serie A. E’ il minuto 93 quando Maleh centra per il Doge, il tocco è quello che ti ricordi per tutta la vita, la palla scivola in rete e può cominciare la festa al Penzo. Vent’anni dopo quel 3 giugno 2001 quando il Venezia vinse 3-0 a Ravenna è tornata l’ora della promozione. Zanetti come Prandelli, il trionfo è lo stesso. Esplode la panchina arancioneroverde, il boato è fragoroso, lacrime di gioia da una parte, lacrime di disperazione dall’altra".

"Venezia torna in paradiso", questa invece l'apertura de Il Gazzettino - ed. Venezia e Mestre. Sul match: "L'appuntamento con la storia dice Venezia e non Cittadella, il Doge Bocalon riscrive il finale e da "profeta in patria" firma il ritorno degli arancioneroverdi in Serie A dopo vent'anni. Grandi emozioni al Penzo per l'ultimo atto della Serie B, un derby veneto tiratissimo e terminato con un 1-1 sinonimo di paradiso per un Venezia a tratti irriconoscibile e attanagliato dalla paura, ma capace in 10 contro 11 di resistere all'orgoglio di un avversario al secondo ko in tre anni dopo quello con il Verona".