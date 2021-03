In Europa League c'è l'Ajax. Il Messaggero: "E la Roma non può sorridere"

"In Europa League c'è l'Ajax. E la Roma non può sorridere": questo il commento de Il Messaggero oggi in edicola. I giallorossi dovranno vedersela con l'Ajax ai quarti, con United o Granada in semifinale. E la squadra di Fonseca non può sorridere. Basti pensare al curriculum degli olandesi ma anche alla stagione attuale che li vede al comando dell'Eredivisie, a +8 sul Psv. L'Ajax non è quella che un paio di stagioni fa eliminò la Juve ai quarti e arrivò a un passo dalla finale di Champions ma merita rispetto. Contro la Roma mancheranno due punti di forza: il portiere Onana, squalificato per doping, e l'attaccante Haller, acquistato per quasi 25 milioni, ma incredibilmente lasciato fuori dalla lista europea per un errore.