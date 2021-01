Inter-Benevento, la moviola della Gazzetta: "Lapadula e Lautaro, due dubbi a filo di linea"

Inter-Benevento è stata una partita mai in discussione nel risultato, se non nei primissimi minuti di gioco. Ed è proprio in questo frangente che si concentrano i principali episodi da moviola, analizzati da La Gazzetta dello Sport: "All'11' Ranocchia spinge e tira già Lapadula che gli si mette davanti. Il frame del Var mostra che il contatto avviene fuori dall'area, ma c'è e quindi Pasqua - deciso nel dire che non c'è nulla - avrebbe quantomeno dovuto dare la punizione. Tra il 14' e il 15' nell'area difesa da Montipò prima Caldirola e Improta schiacciano e tirano giù Barella non proprio innocentemente, poi Caldirola colpisce Lautaro. Solo sul secondo episodio Pasqua comanda punizione, ma le immagini lasciano il dubbio: il contatto con il piede dell'argentina era oltre la linea dell'area?".