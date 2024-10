Inter, nodi da sciogliere in difesa: De Vrij vuole restare ma il club pensa a Bijol

L'Inter guarda alla difesa. Da sempre un caposaldo del gioco di Simone Inzaghi, quest'anno la formazione nerazzurra ha subito qualche gol di troppo. Ovviamente siamo ancora all'inizio della stagione e il tempo per registrare alcune imperfezioni ci sono già ma la dirigenza starebbe già pensando di cambiare qualcosa se non per il mese di gennaio, per quello di giugno. Nel pacchetto arretrato c'è da sistemare la questione legata al rinnovo di Stefan De Vrij che andrà in scadenza proprio nel 2025.

Le parole di De Vrij

Dal ritiro dell'Olanda arrivano belle parole del centrale che, soffermatosi sulla sua situazione contrattuale, ha aperto più di uno spiraglio per il rinnovo: "Fosse per me, resterei ancora all'Inter - ha esordito l'ex calciatore della Lazio -. Ma con calma: mi concentro su questa stagione e poi si vedrà". Resta da vedere ora quali saranno le prossime mosse, se si arriverà un'intesa o se il centrale lascerà la Milano nerazzurra a parametro zero.

Idea Bijol

La società intanto si starebbe guardando intorno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una delle opzioni per la difesa dell'Inter sarebbe Jaka Bijol che sta facendo bene con la maglia dell'Udinese. L'intenzione sarebbe quella di ridurre l'età media della squadra.