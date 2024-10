Inter, splende Taremi: in una notte Mehdi si prende San Siro con due assist e il gol

vedi letture

Nella notte di Champions dell'Inter splende Taremi, si legge su La Gazzetta dello Sport. In una notte Mehdi si prende San Siro con due assist e il gol su rigore ceduto da Lautaro Martinez. Il Taremi che i nerazzurri stanno scoprendo un po' alla volta è una creatura diversa, sconosciuta: è stato preso con così tanta decisione a parametro zero anche perché ha caratteristiche che l'attacco di Simone non possedeva. E' esattamente ciò che mancava: serve per completare gli altri attaccanti con cui di volta in volta fa la coppia, senza far sentire la mancanza di nessuno.