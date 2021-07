Italia, fiesta final. Corriere della Sera: "Domata la Spagna ai rigori, è trionfo"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto sull'Italia dopo il successo di ieri sera. Le notti non sono magiche e palpitanti solo dentro l'Olimpico, ma anche a Wembley. Gli azzurri sono in finale dell'Europeo nove anni dopo l'ultima volta e domenica se la vedranno con Danimarca o Inghilterra. Per lunghi tratti siamo finiti in apnea, ma pazienza perché è stata una goduria dopo 120 minuti e nove calci di rigore. Ormai soffrire è un tratto distintivo di questa squadra che è stata capace di tenere botta e di non piegarsi nemmeno quando Morata ha pareggiato il gol di Chiesa. Dagli 11 metri segnano Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho, mentre Donnarumma osserva calciare alto Dani Olmo e ipnotizza Morata, da lì si scatena la festa.