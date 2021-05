Juve al Max. La Stampa: "Stretta su Allegri, pronto ad accettare il ritorno dopo due anni"

"Stretta su Allegri, pronto ad accettare il ritorno dopo due anni", scrive stamane La Stampa. Sono giorni di riflessione, in cui le strade però convergono: Andrea Pirlo potrebbe lasciare la panchina bianconera e Massimiliano Allegri tornare in sella. Scenario che sta prendendo contorni sempre più definiti. E la Juventus deve accelerare, perché su Allegri restano anche Inter e Real Madrid: servirà muoversi d'anticipo. Allegri tornerebbe volentieri, essendo andato via per cause di forza maggiore, quando qualcuno si era convinto di poter vincere dando maggiore spettacolo. Ma la rivoluzione estetica è fallita e così si apre la strada ad un Allegri bis: un nuovo ciclo mettendo a frutto la conoscenza dell'ambiente, la capacità di gestire lo spogliatoio e la concretezza troppo spesso rimpianta. Ieri sera tutti i protagonisti erano sul campo dello Stadium per la Partita del Cuore, e chissà che di ufficialità non ne arrivino a breve.