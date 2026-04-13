Juve, metamorfosi Spalletti. La Stampa sul tecnico bianconero: "Ora vede la Champions"

Il quotidiano La Stampa nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche alla Juventus e al tecnico Luciano Spalletti, che ha ridato fiducia all'ambiente bianconero a suon di risultati positivo. L'ultimo è stato raccolto proprio sabato scorso a Bergamo, dove la Juve ha vinto uno scontro diretto fondamentale ai danni dell'Atalanta. Un successo per volare a quota 60 e riprendersi il quarto posto in classifica, a +2 dal Como che ora insegue i bianconeri dopo il ko subito contro l'Inter.

Spalletti ha letteralmente trasformato la Juve, non chiedendo più il bel gioco ma un sacrificio importante a tutto l'ambiente: il discorso fatto alla squadra prima della trasferta di Bergamo, decisa da un gol di Boga, può essere l'input per il rush finale. Dal suo arrivo in panchina, la Juventus ha una media punti pari a 1.96 e un ritmo da vera e propria big che lascia ben sperare ai fini della qualificazione in Champions. Un risultato che non solo sarebbe prestigioso dal punto di vista sportivo ma che garantirebbe ben 60 milioni di euro alla formazione bianconera.

Il quarto posto è l'obiettivo reale ed è assolutamente alla portata della Juve di Spalletti, che si è anche guadagnato il rinnovo fino al 30 giugno 2028. Il tecnico adesso cercherà la terza vittoria di fila, provando a portarsi a casa un altro big match: domenica prossima, infatti, la Juve ospiterà il Bologna nel 33esimo turno di campionato previsto all'Allianz Stadium.