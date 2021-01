Juventus-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport: "Cuadrado-Vignato, non c'è rigore"

Il Corriere dello Sport propone la sua moviola del match tra Juventus e Bologna, titolando: "Cuadrado-Orsolini, non c'è rigore". Tre episodi da vedere meglio, nelle due aree di rigore. Prima nell'area del Bologna, contatto Vignato-Cuadrado, ma il colombiano è in ritardo e prova a mettere la gamba davanti: giusto non concedere il rigore. Poi Chiellini-Tomiyasu, saltano ed entrambi guardano il pallone: rischio il braccio largo del difensore che va sul viso dell'avversario, ma non è rigore. Chiude il contatto Orsolini-Danilo, dove non c'è nulla. Giusto anche non ammonire per la seconda volta Arthur ad un quarto d'ora dal termine: contatto leggero con Palacio, con difesa schierata: non era un fallo tattico.