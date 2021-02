Juventus, Dybala pronto a tornare. Tuttosport: "Cresce l'ottimismo per la Coppa Italia"

"Cresce l'ottimismo per la Coppa Italia", titola Tuttosport sul rientro di Paulo Dybala. Se c’è un momento in cui conviene essere un po’ più ottimisti sul rientro a pieno regime di Paulo Dybala, eccolo qui. È l’attimo giusto per ricominciare a sognare nel ricordo delle migliori espressioni di Joya ammirate nel corso

dell’ultimo quinquennio e con la ragionevole speranza che l’impatto dell’argentino torni ad essere dominante quanto prima. Ecco perché dopo aver assistito di

persona alle ultime esibizioni dei campioni d’Italia dalla tribuna dello Stadium, sostenendo i compagni come un tifoso vero privilegiato per il fatto di poter vedere la sua squadra dal vivo, Dybala dovrebbe accomodarsi in panchina domani sera in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Non si tratterà semplicemente di un cambio di postazione: sarà come un nuovo inizio e, visti i tempi che corrono e gli impegni che si susseguono uno dopo l’altro, un’opportunità unica per tornare a sentirsi decisivo. Se oggi Pirlo deciderà di convocare la Joya e sempre che la partita con l’Inter si sia snodata su binari favorevoli ai bianconeri, non è escluso che all’argentino sia riservato un piccolo spezzone di gara.