Juventus, puntare su Soulé o venderlo per 50 milioni? il mondo bianconero si divide

I tifosi della Juventus hanno un pensiero fisso: immaginarsi un futuro con un tridente d’attacco composto da Vlahovic (classe 2000), Yildiz (2005) e Soulé (2003), e volendo pure con la variabile Chiesa, scrive Tuttosport in edicola questa mattina ricordando il bellissimo gol dell'argentino con la selezione Under 23, quella olimpica guidata dal CT Mascherano: un capolavoro che sfida le leggi della fisica, spiove un pallone da destra, Mati salta con l’idea di colpirla al volo di tacco con il destro, ma in una frazione di secondo si rende conto che con il sinistro, d’esterno, può sorprendere il portiere fuori posizione. E così Soulé accarezza il pallone che con una parabola incredibile finisce dove nessuno può arrivare: la rete in Nazionale ha esaltato i tifosi bianconeri, che sperano nel rientro a casa dopo il prestito al Frosinone per poter diventare un titolare della nuova Juventus.

Il futuro

La Juventus ora si interroga sul suo futuro: puntare sull’argentino classe 2003 oppure venderlo a peso d’oro per arrivare a uno o più obiettivi di mercato in entrata ritenuti prioritari. E così si accende il dibattito, partendo dal presupposto che la cifra ritenuta congrua per lasciar partire un giocatore dal potenziale di Soulé è in continua ascesa: al netto del gol con la Nazionale Under 23, il ragazzo formatosi nella Next Gen può valere addirittura 50 milioni.

In Europa in pochi possono avvicinarsi a tale cifra, in Premier ci ha fatto un pensierino il Southampton ma senza neanche avvicinarsi a tali cifre. C’è sempre la variabile Arabia Saudita, però le ambizioni del calciatore sembrano altre