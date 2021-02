Kokorin prova a sognare. QS-La Nazione: "Senza Ribery, salgono le quotazioni del russo"

Il QS-La Nazione nell'edizione odierna dedica uno spazio ad Aleksandr Kokorin con questo titolo: "Senza Ribery, salgono le quotazioni del russo". Progressi notevoli in poco tempo per l'ex Spartak che lo hanno portato a svolgere in gruppo l'intera seduta di ieri, sorprendendo perfino Prandelli e il suo staff. L'autonomia di Kokorin è lievitata e la sensazione è che possa scendere in campo per buona parte del secondo tempo, aspettando che gli schemi si allentino e che il biondo possa a quel punto far valere tutta la sua tecnica.