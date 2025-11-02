Kostic e Cambiaso firmano il blitz a Cremona, Tuttosport in apertura: "Spalletti, furore Juve"
Inizia con il piede giusto l'avventura di Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno superato 2-1 la Cremonese con i gol iniziali di Kostic e Cambiaso mentre nel finale Jamie Vardy ha accorciato le distanze. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna di Tuttosport "Spalletti, furore Juv".
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
