Kostic e Cambiaso firmano il blitz a Cremona, Tuttosport in apertura: "Spalletti, furore Juve"

Inizia con il piede giusto l'avventura di Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno superato 2-1 la Cremonese con i gol iniziali di Kostic e Cambiaso mentre nel finale Jamie Vardy ha accorciato le distanze. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna di Tuttosport "Spalletti, furore Juv".