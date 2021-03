L'apertura de Il Messaggero sulla Serie A: "Lazio-Torino, la partita infinita"

L'apertura de Il Messaggero, oggi in edicola, è relativa alla sfida tra Lazio e Torino, rimandata per via dei casi di Covid scoperti nella squadra granata: "Lazio-Torino, la partita infinita". Niente 3-0 - si legge - match da ieri "sub indice", fra sette giorni il primo verdetto ma si rischia di andare a oltranza. Il giudice sportivo ha deciso in attesa del pre-ricorso del Toro, martedì la contromossa dei biancocelesti.