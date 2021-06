L'apertura de La Gazzetta dello Sport con un'intervista a Zhang: "La mia Inter"

"Zhang, la mia Inter". E' con un'intervista esclusiva al presidente nerazzurro Steven Zhang che La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna. Il numero uno dell'Inter svela i piani in vista del futuro: "Il nostro progetto è a lungo termine: bisogna far bene in Champions League. Simone Inzaghi è l'uomo giusto e con noi lavora in sintonia. Conte è un top, ma con esigenze diverse da quelle del club".

Nazionale. La Gazzetta dello Sport, di spalla, si sofferma anche sulla Nazionale, a due giorni dal netto successo con la Repubblica Ceca nel segno di Lorenzo Insigne. "Insigne alle stelle", titola il quotidiano rosa a cinque giorni dall'Europeo. "Così l'Italia nata più a Sud - si legge ancora - sfida tutti, da Mbappé a CR7"

Tornano i toscani. "Il ritorno dei toscani". Tra i titoli proposti in prima pagina da La Gazzetta dello Sport ce n'è anche uno dedicato al rientro in Serie A di diversi allenatori provenienti dalla Toscana. Da Allegri a Sarri, fino ad arrivare a Spalletti. La Rosea propone un'intervista al presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri: "Figli di... Però speciali".

Mercato Milan. C'è un piccolo spazio dedicato anche al Milan in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul mercato rossonero e, in particolar modo, sul futuro di Rafael Leao, probabilmente ancora all'ombra del Duomo. "Incognita Leao. Ma il Milan vuole blindare il suo talento", si legge in merito alle strategie del club meneghino.