L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "La Juve va al Max, l'Inter strappa Inzaghi"

"La Juve va al Max, l'Inter strappa Inzaghi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Agnelli vince la sfida per Allegri che torna in casa bianconera per il bis, mancava dal 2019: quadriennale da 8,5 milioni l'anno e compiti da manager. Sul mercato occhio a Donnarumma, piace Locatelli, rispunta Pjanic, ma Cristiano Ronaldo può partire. Addio Pirlo: idea Sassuolo. Blitz di Marotta per Inzaghi al quale va un biennale da 4 milioni a stagione, grande risparmio rispetto a Conte, mentre Lotito è arrabbiato. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con Eriksen più libero di creare gioco e il totem Lukaku davanti.

Mike Maignan - "L'amico Ibra e il progetto Maldini. In rossonero farò il salto". Queste le parole del portiere che sostituirà Donnarumma e che il quotidiano riporta oggi nel taglio basso della prima pagina. Il classe '95 è riuscito ad essere l'estremo difensore con più clean sheet nell'arco della stagione grazie anche all'ausilio dei compagni del Lille.

Nicolò Zaniolo - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio anche per il centrocampista della Roma che ha rilasciato un'intervista a Sportweek: "Io, la Roma e Mou... Non vedo l'ora". L'italiano è fermo da ormai molto tempo per infortunio, ma sembra essere sulla via del recupero e dunque pronto a rientrare secondo i tempi prestabiliti.