L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Milan-Juventus: "Scacco alla regina"

"Scacco alla regina". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Milan-Juventus nell'edizione odierna. Età, stipendi, club e... CR7: domani sfida da scudetto tutta ribaltata e agli antipodi. Ibrahimovic scalpita, ma non ci sarà. Alex Sandro ha il Covid. La gioca anche Ancelotti: "Pioli idee chiare. A Pirlo serve ancora tempo". Da Rivera a Del Piero, la storia infinita del big match.

Mercato - Ampio spazio immediatamente sotto l'apertura in prima pagina alla sfida tra Milan e Juventus, ma stavolta fuori dal campo. Il titolo utilizzato è il seguente: "Il Diavolo Simakan". I rossoneri a un passo dal difensore francese, mentre la Signora fa un sondaggio per Quagliarella che prenderebbe il ruolo di vice-Morata.

Inter - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina ai nerazzurri con questo titolo: "Ansia Lukaku. Oggi gli esami, ma alla Befana con la Samp riecco Sanchez". L'attacco della squadra di Conte dovrà fare a meno del suo totem contro i blucerchiati, ma il cileno cercherà di non farlo rimpiangere.

Serie A - C'è spazio anche per un aggiornamento sulla situazione legata ai diritti tv nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "In corsa anche il canale della Lega di A". Obiettivo 1,15 miliardi di euro che sarebbero ben 177 milioni in più in tre anni.

Mattia Zaccagni - "La fantasia che rovescia il futuro". Questo il titolo che compare nel taglio alto della prima pagina del giornale stamani sul talento dell'Hellas Verona. Dopo lo straordinario gol in rovesciata contro lo Spezia per l'italiano arrivano tanti apprezzamenti da parte di tanti club e adesso il suo futuro sembra destinato a grandi club.