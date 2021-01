L'apertura de La Stampa: "L'Inter ferma la Juve, il Toro cambia allenatore"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa titola in prima pagina: "L'Inter ferma la Juve, il Toro cambia allenatore". Il quotidiano si sofferma sulla netta vittoria dei nerazzurri che, a Milano, hanno rifilato due reti ai campioni d'Italia raggiungendo almeno per il momento il Milan al primo posto in classifica. Quanto al Torino, pronto il cambio di panchina dopo l'ennesimo risultato scoraggiante (0-0 in casa con lo Spezia).