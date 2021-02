L'apertura di Tuttosport con CR7: "Ci penso io!"

"Ci penso io!", titola questa mattina in apertura Tuttosport, che sceglie come uomo copertina del giorno Cristiano Ronaldo. L'ex Real scenderà in campo questa sera contro il Porto, nell'andata degli ottavi di Champions League. Pirlo perde anche Bonucci (possibile stop di venti giorni), ma CR7 sente aria di casa e carica i compagni: "Puntiamo in alto, camminiamo verso la finale".

Lazio - "Covid: Lazio deferita, Toro e Juve aspettano". Biancocelesti rinviati a giudizio per la vittoria sui granata con tre positivi in campo e il pari con i bianconeri: per Lotito e per i medici si parla di responsabilità diretta.

Ilicic e Italiano - In taglio basso c'è spazio per il bel gesto dello sloveno: "Cuore Ilicic, devolve il premio Gasco all'ospedale", si legge. Di fianco il quotidiano introduce l'intervista esclusiva al tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano: "Lasciateci sognare, io sono Italiano".