L'apertura di Tuttosport sulla sfida di questa sera fra Juventus e Milan: "Senza appello"

vedi letture

"Senza appello". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Gli occhi di questa domenica calcistica saranno puntati sull'Allianz Stadium dove la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà il Milan di Stefano Pioli per un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League.

Superlega - Continua a tenere banco la vicenda legata alla Superlega con Juventus, Real Madrid e Barcellona che hanno diramato ieri un comunicato congiunto in cui si dicono comunque aperti per trovare una soluzione concordata con l'UEFA. Questo il titolo del quotidiano: "Superlega, prove di armistizio".

Manita Inter - "Festa Inter con 5 gol e tanti dubbi". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra che ieri alle 18 ha festeggiato la conquista dello scudetto superando al "Meazza" la Sampdoria di Claudio Ranieri per 5-1.

Toro a Verona - Impegno importante per il Torino che oggi sarà ospite del Verona al "Bentegodi" per cercare punti per la salvezza. Una sfida che, riporta il quotidiano, mister Davide Nicola ha presentato così: "Toro, vai a 2000 all'ora!".