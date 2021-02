La cooperativa del gol non basta. Il Messaggero: "Roma, serve il vero Dzeko"

Ogni grande squadra - scrive Il Messaggero - può contare almeno su un bomber: l'Inter con Lukaku, il Milan con Ibra, la Lazio con Immobile, l'Atalanta coi vari Zapata e Muriel, per non parlare della Juventus con Ronaldo. Il Napoli invece ha la giustificazione di non aver potuto contare per oltre tre mesi su Osimhen e Mertens, ma l'alibi della Roma non tiene. Perché Dzeko e Mayoral, tolta l'indisposizione del bosniaco per il Covid, hanno giocatore sempre. Magro tuttavia il loro bottino: 13 reti in due che, a conti fatti, arrivano a mala pena alla metà dei gol segnati singolarmente dai loro rivali. Per questo la cooperativa del gol non basta più.