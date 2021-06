La doppia apertura di Tuttosport: "Italia, tris per il bis" e "CR7, due gol da Champions"

vedi letture

"Tris per il bis" e "CR7, due gol da Champions": questa la doppia apertura dell'edizione odierna di Tuttosport. Italia in campo questa sera contro la Svizzera per bissare il successo con la Turchia: Mancini conferma l'undici dello scorso venerdì, con Toloi al posto dell'infortunato Florenzi. Ronaldo si scatena: Ungheria travolta, altro record per il portoghese.

Inter - "Chris, il sorriso che aspettavamo", si legge in taglio alto: Eriksen posta una foto dall'ospedale e tranquillizza i tifosi. Spazio di fianco anche al mercato dei nerazzurri: "Via Lautaro? C'è Raspadori", titola il quotidiano.

Torino - "Juric-Belotti, il contatto!", si legge invece in taglio basso. Colloquio informale tra il tecnico granata e l'attaccante, che in estate potrebbe lasciare i granata dopo diversi anni.

Euro 2020 - "Comanda la Francia", titola il quotidiano sempre in taglio basso. Vittoria per il Bleus all'esordio contro la Germania: decide un autogol di Hummels, grande prestazione di Kylian Mbappé