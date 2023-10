La Fiorentina è di scena a Cagliari. Il CorSport: "I viola aspettano i gol di Nzola"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla Fiorentina, che questa sera sarà impegnata in casa del Cagliari per chiudere la settima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano per la sfida contro i sardi si affiderà a M'Bala Nzola, che non ha ancora brillato nella sua esperienza con la maglia viola. La Fiorentina infatti attende i gol dell'ex Spezia, che si prenderà la responsabilità di guidare l'attacco contro il Cagliari.

Beltran infatti partirà dalla panchina ma sarà pronto a subentrare. Nzola non ha messo a segno nessuna rete fino ad oggi ma gli serviranno autostima e continuità per esplodere e ritagliarsi il proprio spazio in viola. Per questo motivo, l'angolano giocherà la quarta partita consecutiva da titolare. Un test da non fallire per un giocatore chiave nello scacchiere di Italiano. Un attaccante elogiato tanto sia dallo stesso tecnico che dai propri compagni di squadra.