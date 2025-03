La Juve su Mosquera del Valencia, ricorda Bremer. E il prezzo in estate può scendere

La Juve cerca un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione e il mirino è finito su Cristian Mosquera, centrale classe 2004 del Valencia, cercato anche dal Milan a gennaio. Secondo Tuttosport oggi in edicola, il giovane difensore si è imposto nel suo ruolo come il miglior specialista Under 20 della Liga spagnola e anche per questo motivo è seguito da molti club.

Mosquera, che per caratteristiche può ricordare Gleison Bremer, ha il contratto in scadenza nel 2026 e in estate il suo prezzo può scendere. Il Valencia a gennaio chiedeva 25 milioni di euro, a un anno dalla scadenza però potrebbe accontentarsi di 15 milioni di euro. Un'occasione ghiotta per molti club, Juventus compresa.