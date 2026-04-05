La Serie A dei delusi, La Repubblica: "Oggi Inter-Roma, domani Napoli-Milan"

"La Serie A dei delusi: oggi Inter-Roma, domani Napoli-Milan": questo titolo è presente oggi in prima pagina su La Repubblica, nello specifico in taglio basso. Il massimo campionato italiano riprende il suo corso con la 31^ giornata, dopo la disastrosa spedizione della Nazionale chiusa con la mancata qualificazione al Mondiale.

Spiccano i due match già citati: si parte con quello tra nerazzurri e giallorossi, che mette in palio punti importanti in chiave scudetto e Champions. Domani, invece, duello tra santoni della panchina ovvero Conte e Allegri.