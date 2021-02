Lazio, tre gol regalati e un autorete. Il Messaggero: "Peggio di così non poteva andare"

Neppure Il Messaggero risparmia critiche a una serata decisamente no della Lazio in Champions contro il Bayern Monaco. Il quotidiano sottolinea come i biancocelesti ci abbiano messo tanto del proprio, così come l'arbitro. Ieri - si legge - il divario tra le due squadre è apparso lampante, coi capitolini disastrosi in difesa: tre gol regalati e un autorete. Peggio di così non poteva andare. La tensione e la disabitudine a certe gare hanno giocato subito un brutto scherzo.