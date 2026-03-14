Lazio, unione di intenti.la Repubblica di Roma: "Sarri e Fabiani, è tregua"

La Repubblica (edizione Roma) si sofferma sul momento delicato della Lazio e sul rapporto complicato tra il club e Maurizio Sarri. Tra critiche e tensioni, la sensazione è quella di una convivenza difficile che potrebbe portare a una separazione a fine stagione, anche se per ora società e allenatore sembrano intenzionati ad andare avanti fino al termine del campionato.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha provato a smorzare i toni parlando di confronto interno e di "critiche costruttive", ribadendo la fiducia nel progetto tecnico guidato da Sarri. Al momento, infatti, non si parla di esonero e lo stesso allenatore non ha intenzione di dimettersi, anche se il clima resta fragile e tutto dipenderà dai risultati delle prossime settimane.

Intanto la squadra è concentrata sul campo e sulla sfida contro il Milan, gara importante per il finale di stagione biancoceleste. In porta toccherà ancora al giovane Edoardo Motta, chiamato a confermarsi dopo l’esordio positivo, mentre l’Olimpico si prepara ad accogliere circa 50mila spettatori, con una forte presenza di tifosi rossoneri.

A caricare l’ambiente è stato anche il capitano Mattia Zaccagni, che ha ringraziato i sostenitori biancocelesti per il sostegno: "Ringraziamo i tifosi che verranno a sostenerci". Un appello alla compattezza in un momento delicato per la stagione della Lazio.