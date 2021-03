Le aperture francesi - La Francia batte 2-0 il Kazakistan: "Ha fatto l'essenziale"

Di seguito la rassegna stampa francese di oggi lunedì 29 marzo 2021.

Le Parisien

"I Blues non hanno fatto il viaggio per niente"

Il quotidiano celebra la vittoria della Nazionale di Deschamps sul Kazakistan in trasferta per 2-0. Decisivo un gol da parte dell'esterno del Barcellone, Ousmane Dembelé, e un'autorete dei locali. Nel finale entra Kylian Mbappé, ma il fuoriclasse del PSG sbaglia un calcio di rigore.

Le Dauphiné

"I Blues forniscono l'essenziale contro il Kazakistan"

Il giornale in edicola questa mattina esalta il 2-0 della Francia, ma al tempo stesso si limita a evidenziare come si sia fatto il minimo sindacabile visto che era lecito attendersi una vittoria decisamente più rotonda. A segno Dembelé del Barcellona e un autogol per sancire il punteggio finale. Mbappé ha sbagliato un rigore.