Le aperture inglesi - Thriller Italia: azzurri in finale a Wembley. Inghilterra, manca l'ultimo step

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 7 luglio 2021.

The Daily Teleghaph

"Ready to roar", in riferimento alla gara di questa sera dove l'Inghilterra affronterà la Danimarca e cercherà di strappare il pass per la finale di domenica.

The Times

"The final step", titola il Times, dopo un testo di incoraggiamento agli inglesi dove si richiede l'ultimo sforzo per raggiungere la finale e provare ad alzare la Coppa in casa davanti ai propri tifosi.

Independent

"Thriller" titola l'Independent in riferimento alla semifinale vinta dall'Italia all'ultimo respiro dopo aver battuto la Spagna ai rigori. Questa sera l'Inghilterra contro la Danimarca proverà a strappare il pass per la finale di domenica.