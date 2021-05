Le aperture spagnole - Benzema torna in Nazionale, Messi avvistato a Madrid con Suarez

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, il ritorno di Benzema in Nazionale dopo sei anni e l'avvistamento di Messi a Madrid con l'amico Suarez.

Marca

"Messi, il giocatore numero 12 dell'Atletico".

Ha mangiato a Madrid con Luis Suarez e gli ha augurato buona fortuna per la Liga. Leo si è recato nella capitale della Spagna per stare vicino al suo amico in una settimana chiave. Valladolid si aspetta un massiccio spostamento di tifosi dell'Atletico e il sindaco chiede tranquillità.

AS

"Perdonato".

Benzema andrà agli Europei, venendo convocato dalla Francia quasi sei anni dopo. Formerà un attacco da sogno con Mbappé e Griezmann. Deschamps: "La Nazionale è più importante di me".

Sport

"E' finito un ciclo".

Laporta annuncia un "processo di rinnovamento" nel Barcellona: "Abbiamo perso il campionato in modo incomprensibile e ci hanno eliminato molto presto dalla Champions League. Dalla prossima settimana ci riuniremo per costruire una squadra più competitiva. Oggi come oggi, il Barça femminile è quello che mostra l'orgoglio di tutti".

Mundo Deportivo

"Si fidano di Messi".

Il Barça crede che continuerà coi blaugrana dopo l'ultima offerta del club: un addio sarebbe una sorpresa. Il campione valuterà soprattutto il progetto sportivo che gli verrà offerto nei suoi ultimi anni ai massimi livelli.