Lo Zio contro il Pirata. Il Secolo XIX: "L'inedita sfida tra Ballardini e Juric"

Genoa-Verona sarà anche Ballardini contro Juric, vale a dire lo "Zio" contro il "Pirata". Da allenatori - fa notare l'edizione odierna de Il Secolo XIX - non si sono mai affrontati, pur essendosi avvicendati per ben due volte alla guida del Grifone. Dopo il Torino, i rossoblù si ritroveranno di fronte un'altra squadra colma di ex. Primo tra tutti lo stesso Juric, entrato nel cuore dei genoani, sebbene le sue difficoltà sulla panchina ligure abbiano un po' scalfito il rapporto con ambiente e tifosi. Sia Ballardini che l'uomo di Spalato arrivano all'appuntamento in un momento super: il primo ha risollevato le sorti della sua squadra con un ritmo da Europa, mentre il croato staziona con il suo Hellas nella parte sinistra della classifica da inizio stagione.