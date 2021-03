Milan, 2021 orribile. Tuttosport: "Cinque ko in due mesi e mezzo. Serve una svolta"

"Milan, 2021 orribile. Cinque ko in due mesi e mezzo. Serve una svolta" scrive Tuttosport oggi in edicola. Dopo un grande cammino nel 2020 con 27 risultati utili consecutivi, i rossoneri hanno collezionato 5 sconfitte in campionato nel nuovo anno, quando non ce n'era stata nemmeno una nei precedenti 10 mesi. E devono prestare attenzione in chiave qualificazione Champions perché il Napoli è distante 6 punti (7 se si considera il vantaggio negli scontri diretti ma ha una partita da recuperare con la Juve). Serve una svolta perché nella classifica del nuovo anno i rossoneri sono solo settimi.