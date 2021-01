Milan a picco in casa, Inter a secco fuori. Il Giornale: "Milano gioca a ciapa no"

Sabato amaro per le milanesi in campionato. Il Milan cade a San Siro con l'Atalanta, l'Inter non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Udinese. Le due partite trovano spazio anche su Il Giornale in copertina: "Milan a picco in casa, Inter a secco fuori. La Milano del calcio gioca a 'ciapa no'", il titolo che si legge al centro della prima pagina.