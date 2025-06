Milan, obiettivi Zinchenko e Kiwior. La Gazzetta dello Sport apre: "Allegri alza il muro"

vedi letture

"Allegri alza il muro" è il titolo d'apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in edicola oggi dedica ampio spazio al mercato rossonero. Il Milan, infatti, si prepara a una profonda rivoluzione nel reparto arretrato: l’obiettivo è rifare la difesa quasi da zero. Secondo quanto riportato, nel mirino della dirigenza ci sarebbero due profili attualmente in forza all’Arsenal.

Il primo è Oleksandr Zinchenko, individuato come il possibile erede di Theo Hernandez in caso di partenza del terzino francese. Il secondo nome è quello di Jakub Kiwior, che verrebbe inserito al posto di Malick Thiaw. Le trattative sembrano già essere entrate nel vivo: a Londra sarebbe infatti già andato in scena un primo incontro tra le parti per sondare la fattibilità dell’operazione.