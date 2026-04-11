Napoli, bisogna credere alla vetta. Corriere del Mezzogiorno:"A metà dell'opera"

Il Napoli ci crede e in questo finale di stagione sarà importante non mollare. Lo sa bene il "Corriere del Mezzogiorno", che esalta i recenti risultati partenopei. Dopo la sconfitta di Bergamo del 22 febbraio, che aveva fatto scivolare gli azzurri a -14 dalla capolista, la rincorsa è diventata realtà grazie a cinque vittorie consecutive. Mentre i nerazzurri devono fare i conti con lo stop forzato di Lautaro Martinez, che rischia almeno 15 giorni di stop per un problema al soleo, i partenopei ritrovano solidità e sognano il sorpasso sfruttando un calendario sulla carta più favorevole.

La forza del Napoli risiede nei suoi "Fab Four": Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne, capaci di garantire qualità e senso tattico in una rosa tornata ampia. In particolare, lo scozzese Scott McTominay si è rivelato il vero jolly di Conte, capace di ricoprire più ruoli e già autore di sette reti in campionato. Accanto a lui, la freschezza di Alisson Santos rappresenta la variabile impazzita per scardinare le difese avversarie in questo finale di stagione, a partire dalla prossima trasferta di Parma. Con sette turni ancora da giocare, il supporto del Maradona sarà decisivo per tentare l'impresa tricolore