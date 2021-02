Napoli, Il Mattino: "Insigne tira il fiato e prepara il riscatto. E Mancini aspetta"

Lorenzo Insigne stringe i denti. Ha ancora un dolorino al polpaccio che ieri è tornato a farsi venire, ma il capitano azzurro ha rassicurato lo staff medico sulle sue condizioni. Un piccolo leone, lo definisce Il Mattino. Non è il caso di lasciare la squadra da sola, non è proprio il momento di farsi da parte. Probabilmente andrà in panchina, anche per riposare considerando che nelle 10 partite del 2021 solo contro lo Spezia non è stato titolare. Le sue condizioni non sono preoccupanti e Insigne rimane pronto ad entrare nella ripresa. Gattuso freme, Ma c'è anche Mancini che aspetta il suo ritorno.