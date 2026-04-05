Napoli-Milan, Cronache di Napoli: "De Bruyne e McTominay per il sorpasso"
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Come spesso accade, la prima pagina di Cronache di Napoli riserva uno spazio considerevole alle vicende del club allenato da Antonio Conte. Il titolo scelto è il seguente: "De Bruyne e McTominay per il sorpasso al Milan". In casa Napoli, dunque, si punta forte sui due assi contro la squadra di Allegri. Possibile impiego di Juan Jesus in difesa al posto di Beukema.
Per la verità, il titolo in questione ha anche una seconda parte: "L'Inter contro la Roma non può sbagliare". Nerazzurri in campo questa sera contro i giallorossi: serve un risultato pieno altrimenti si può iniziare a parlare di crisi.
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