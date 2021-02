Napoli, vittoria amara in Europa. Il Mattino: "Gattuso ora non può più sbagliare"

Al Napoli non è bastata una prova generosa e d'orgoglio per passare il turno. Il Mattino scrive "Gattuso ora non può più sbagliare". E' stato il Granada a capitalizzare al meglio il successo per 2-0 dell'andata e a strappare il pass per gli ottavi. Vittoria per 2-1 inutile per gli azzurri che, specie nel secondo tempo, con il ritorno al 4-3-3, hanno avuto diverse occasioni per segnare. La reazione dopo il ko di Bergamo c'è stata ma non è bastata. Ora testa al campionato e alla prossima sfida con il Benevento: l'obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League. Ora Gattuso in campionato non può più sbagliare.