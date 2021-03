Pellè a La Gazzetta dello Sport: "La rovesciata non mi basta, voglio salvere il Parma"

Graziano Pellé si racconta a La Gazzetta dello Sport. "La rovesciata non mi basta, voglio salvere il Parma" dice il centravanti del club ducale. Pellè carica i suoi in vista del rush finale della stagione: "E’ un momento delicato della stagione e dobbiamo restare concentrati novanta minuti, dobbiamo essere più cattivi quando creiamo occasioni. C’è poco tempo, non possiamo permetterci di voltarci indietro e pensare al passato". Pellè, in gol in rovesciata con il Genoa, ha chiari gli obiettivi: "Sono felice di aver segnato in rovesciata, ma m’interessa poco: contano i punti della squadra. Io voglio la salvezza, il resto vola via".