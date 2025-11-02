Primi tre punti di Spalletti alla guida della Juventus, Corriere dello Sport: "Lucio si avvicina"
"Lucio si avvicina". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Buona la prima per Luciano Spalletti che alla guida della sua Juventus ha superato 2-1 la Cremonese. Allo "Zini" decisivi i gol di Kostic e Cambiaso per i primi tre punti dell'ex ct dell'Italia sulla panchina bianconera.
"Vince la Juve di Spalletti. Il portiere salva il Napoli", il titolo in taglio alto de La Repubblica
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Guelfi e Ghibellini
