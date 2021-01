Scambio Dzeko-Sanchez. Il QS: "Roma irritata. L'Inter voleva la differenza tra i due ingaggi"

Sembra essere saltato lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Scrive il QS: "Roma irritata. L'Inter voleva la differenza tra i due ingaggi". Marotta voleva avere la differenza tra i due ingaggi lordi: no della Roma al pagamento di 3 milioni 'extra' e giallorossi irritati per la vicenda. L'Inter dovrebbe chiudere il mercato con zero acquisti. Nemmeno questa volta è riuscito il matrimonio con Dzeko, proposto dalla Roma in cambio con Sanchez. Niente accordo e Pinto ha fatto rientro nella Capitale.