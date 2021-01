Scontro Ibra-Lukaku. La Gazzetta dello Sport: "Il secondo tempo si giocherà in Procura Federale"

vedi letture

Il secondo tempo della lite Lukaku-Ibrahimovic si disputerà sul campo della procura federale che ha aperto una sorta di pre-indagine sull'accaduto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport ma sembra che la decisione del giudice sportiva non terrà conto dei "contenuti" della rissa. Lo scenario sembra scontato: l'arbitro non ha sentito le frasi incriminate e quindi il giudice sportivo non se n'è potuto occupare. Il tema è questo: non si può giudicare due volte la stessa vicenda. Ma se il fatto, in questo caso il dialogo è rimasto fuori dai radar dell'arbitro e degli ispettori federali, a quel punto si può intervenire. L'1-1 del Giudice Sportivo non è ancora la fine della storia.