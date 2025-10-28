Spalletti in pole per la Juventus, La Gazzetta dello Sport: "Oggi l'incontro con Comolli"
"Avanti Spalletti" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al prossimo allenatore della Juventus. Dopo aver esonerato Igor Tudor, la società bianconera si prepara ad affondare il colpo per Luciano Spalletti. Comollli oggi incontrerà l'ex ct, ed è atteso l'ok. Otto mesi di contratto e rinnovo in caso di Champions è la proposta attualmente sul tavolo. Raffaele Palladino e Roberto Mancini sono le alternative se non dovesse andare in porto l'affare con Spalletti. Domani intanto, quando allo Stadium arriverà l'Udinese, in panchina ci sarà Brambilla della Juventus Next Gen.
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
