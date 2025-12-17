La prima pagina de La Stampa: "Cuore Spalletti, 'convoca' anche Ferramosca e Neri"

Un box presente oggi nel taglio alto della prima pagina de La Stampa è dedicato ad Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori delle giovanili della Juventus tragicamente scomparsi il 15 dicembre del 2006 all'età di 17 anni: "Cuore Spalletti, 'convoca' anche Ferramosca e Neri. I giovani juventini scomparsi nel 2006", titola il quotidiano generalista torinese.

Nelle ultime ore lo stesso club bianconero ha voluto ricordare la tragedia di 19 anni fa, quando Ferramosca e Neri morirono nel laghetto adiacente al centro sportivo di Vinovo mentre provavano a recuperare alcuni palloni: "Uniti dall'amore per il calcio e rimasti impressi nella memoria di tutti noi, come quotidianamente racconta anche il campo di gioco di Vinovo; intitolato proprio alla memoria di Alessio e Riccardo, su cui i giovani d'oggi corrono e lottano portando avanti quei valori di cui sono diventati simbolo e fonte di ispirazione" si legge nella ufficiale diramata della Vecchia Signora.