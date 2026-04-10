Spalletti rinnova con la Juve, La Stampa in apertura: "Assalto a Palestra e Tonali"
TUTTO mercato WEB
È il giorno di Luciano Spalletti. Nella giornata di oggi il tecnico verrà ufficializzato il rinnovo di contratto del tecnico di Certaldo, pronto a legarsi alla Juventus fino al 2028. L'edizione odierna de La Stampa si concentra proprio sul prolungamento dell'accordo dell'allenatore bianconero, che secondo il quotidiano ha come obiettivi principali per rinforzare la squadra Marco Palestra, laterale di proprietà dell'Atalanta e valutato intorno ai 40 milioni di euro, e Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan diventato una colonna del centrocampo del Tottenham e della Nazionale.
"Spalletti avanti con la Juve, assalto a Palestra e Tonali", il titolo che compare oggi in un box sul taglio alto della prima pagina del quotidiano.
Articoli correlati
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Serie A
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Serie B
Serie C
Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completa
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"