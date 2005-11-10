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Vis Pesaro, riecco Nicolò Berengo: nuovo prestito dal Venezia
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La Vis Pesaro 1898 comunica di aver rinnovato l’accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Berengo, estendendo il prestito fino al 30 giugno 2027.
Per il centrocampista classe 2005 si tratta di una felice riconferma a Pesaro, dopo l’ottimo rendimento mostrato nel campionato appena concluso. Al suo primo anno tra i professionisti ha collezionato 29 presenze complessive, dimostrando di possedere tecnica e personalità. La sua permanenza in biancorosso certifica la volontà di dare seguito a un percorso di crescita già ampiamente avviato.
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