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Vis Pesaro, riecco Nicolò Berengo: nuovo prestito dal Venezia

Vis Pesaro, riecco Nicolò Berengo: nuovo prestito dal Venezia TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 14:59Serie C

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver rinnovato l’accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Berengo, estendendo il prestito fino al 30 giugno 2027.

Per il centrocampista classe 2005 si tratta di una felice riconferma a Pesaro, dopo l’ottimo rendimento mostrato nel campionato appena concluso. Al suo primo anno tra i professionisti ha collezionato 29 presenze complessive, dimostrando di possedere tecnica e personalità. La sua permanenza in biancorosso certifica la volontà di dare seguito a un percorso di crescita già ampiamente avviato.

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