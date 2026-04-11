Stasera Atalanta-Juventus, L'Eco di Bergamo in taglio alto: "L'Europa non attende"
TUTTO mercato WEB
Super sfida questa sera alla New Balance Arena. L'Atalanta di Raffaele Palladino cerca punti importanti per ritornare in zona europea. La gara di questo sabato sera però non sarà delle più facili. I nerazzurri infatti se la vedranno con la Juventus di Luciano Spalletti che punta al quarto posto. Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta-Juventus, l'Europa non attende".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Inter, Calhanoglu spiega il gol alla Roma: "Chi critica Svilar provi a stare in porta. E sul Como..."
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"