Stasera Inter-Atalanta. Corriere dello Sport: "Macchine da gol contro"

"Macchine da gol contro", titola il Corriere dello Sport sulla sfida di questa sera tra Inter e Atalanta. Due artiglieri pesanti, le più pesanti del campionato, a confronto. 62 reti per i nerazzurri di Milano, 60 per quelli di Bergamo. L'Atalanta affronta ogni nemico allo stesso modo, e stasera non si smentirà con il suo pressing a tutto campo e gli inserimenti di difensori e centrocampisti. Mentre l'Inter ha trovato la sua quadra con l'inserimento di Perisic e di Eriksen e con un atteggiamento in campo più basso e prudente, per poi ripartire rapidamente con palla a Lukaku, autore di 18 reti finora. Una sfida tra due approcci differenti, ma che portano alla stessa conclusione: gol a raffica. Vedremo questa sera.