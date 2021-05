Superlega, la Juve non cambia posizione. Corriere dello Sport: "Agnelli convinto del progetto"

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport sul caso Superlega, la Juve resta in silenzio e non cambia posizione. Dopo il comunicato della Uefa che reintegrava i nove club che in un primo momento avevano aderito alla Superlega, e deferiva invece Real Madrid, Barcellona e bianconeri per non esseri dissociati, non c'è stata alcuna reazione ufficiale dalla Continassa. Secondo quanto filtra, scrive il quotidiano, la Juve si muoverà per vie legali nei confronti di chi è uscito dalla Superlega: si tratterebbe di una risposta con lettere legali e riserva di tutela ad altrettante lettere rricevute dalle altre nove società.